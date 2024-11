El método japonés para adelgazar sentado que además toma solo un minuto

Partamos de una verdad simple y diáfana: es imposible adelgazar con 'cero' esfuerzo . Sin embargo, esta es la parte buena, es posible hacerlo con 'mínimo' esfuerzo. O más bien, con un esfuerzo mejor enfocado , más preciso y más rápido. Al menos esa es la idea que promueve el acupuntor y quiropráctico japonés Koichi Hoshino en su libro 'Adelgaza sentado' cuyo título, se entiende, lo ha llevado a convertirse en best selle r.

Por supuesto, no hay mejor manera de mantenerse en forma que mantener una dieta balanceada, tener actividad física regular y eliminar el alcohol y el tabaco. Por supuesto, a veces no es tan sencillo. Por supuesto, hay un montón de charlatanería que intenta vendernos la idea de una inversión física y mental igual a cero, lo cual no existe. Todas estas 'fórmulas milagrosas' supuestamente sustituyen la fuerza de voluntad por algún artilugio, pastilla o placebo que casi nunca resulta. Porque, por supuesto, el problema es, precisamente, la fuerza de voluntad.