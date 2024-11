Federer le escribe una emotiva carta a su amigo Nadal: "Me encantaba verte juntar las botellas como si fueran soldados”

Rafa Nadal está a las puertas de su despedida del tenis en la Copa David en Málaga , donde pondrá punto y final a una carrera de leyenda, y a la cita no podía faltar su archi-rival y querido amigo Roger Federer . El suizo le ha dedicado unas emotivas palabras en sus redes sociales al manacorense, con el que protagonizó una de las rivalidades más épicas que ha habido en las canchas. En realidad es casi una carta de amor al deportista que más le hizo sufrir, pero también a la persona a la que llegó a admirar más allá de la pista.

"Ahora que estás a punto de graduarte en tenis, tengo algunas cosas que contarte antes de ponerme sentimental", comienza la misiva del ganador de 20 Grand Slam. "Empecemos por lo obvio: me ganaste mucho. Más de lo que yo conseguí ganarte a ti. Me desafiaste de una forma que nadie más podía (...) me hiciste trabajar más duro de lo que nunca pensé que podría solo para mantenerme firme", admite el suizo.