Iñaxi Lasa, a sus 100 años: "La vida es como un partido de fútbol. 90 minutos más el descuento"

No le gusta hablar de calamidades ni de guerras, y en ese optimismo está una de las claves de su saludable longevidad. Por eso, empezamos comentando esa popularidad que no deja de crecer desde que empezaron a difundirse sus entrenamientos diarios en el gimnasio. En TikTok, sus vídeos suman más de 1.200.000 likes y tiene más de 120.000 seguidores, a los que hay que añadir otro buen puñado de miles en Instagram. Una influencer centenaria que encabeza sus redes sociales con una declaración de intenciones: "Soy la más vieja del gym, pero prefiero a ser a la más joven del asilo". En una de sus últimas publicaciones reflexiona: "La vida es como un partido de fútbol: 90 minutos más el descuento. Jamás hay que tirar la toalla".

"El ejercicio físico me está dando vida y me mantiene fuerte. No es solo el entrenamiento, también caminar todos los días y seguir unos hábitos sanos". Nos lo cuenta cuando acaba de regresar de uno de sus paseos diarios aprovechando los últimos rayos de sol que caen sobre la ciudad costera. Seis kilómetros, confirma Iñaki. Confiesan que esta fama que empezó en las redes sociales y ahora trasciende a los medios de comunicación a veces les provoca cierto vértigo, pero lo asumen como algo natural. ¿Quién no querría conocer el secreto de la longevidad de Iñaxi? Ella es el ejemplo más palpable de cómo sumar años a la vida y, sobre todo, vida a los años.