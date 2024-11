Vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad , en el que más comodidades nos puede ofrecer la sociedad y en el que más sencillo debería ser el día a día. Obviamente, esto se refiere a la amplia mayoría de la gente. Por supuesto, existen excepciones y también quien no lo cree así.

Alejo, que ha pasado casi tres décadas metido en vestuarios con los mejores deportistas de una gran cantidad de disciplinas (desde el fútbol, el atletismo o el pádel hasta incluso los e-sports), nos explica que no es tan diferente la presión que sienten nuestros ídolos de la que podemos notar nosotros en nuestro día a día.

“Los de a pie son como deportistas de élite sin saberlo. Posiblemente lleven un gran ritmo diario (desplazamientos, atascos, trabajo, familia, estrés, etc.), afrontando como uno buenamente pueda, sin estar entrenado ni preparado para ello y esto tiene mucho mérito. la presión diaria puede ser tan desafiante como la de los deportistas de élite”, añade.

El doctor García-Naveira trabaja mano a mano con deportistas, lo que le ha facilitado una serie de herramientas que le han ayudado a comprender mejor a la globalidad de la población. “La gestión de la resiliencia o el enfoque bajo presión son habilidades que trascienden contextos”, comenta. De hecho, cuando un deportista de élite aún está en el camino de serlo tiene que superar muchas barreras psicológicas y no todos son capaces de hacerlo .

“Muchos deportistas prometedores no logran alcanzar su máximo potencial debido a bloqueos mentales, miedo al fracaso o incapacidad para manejar la presión. Es un factor decisivo en el éxito y la longevidad de una carrera deportiva”, explica Alejo, que no duda en hacer hincapié en este aspecto.

“La mentalidad es el ‘multiplicador’ del talento. Un deportista con mentalidad fuerte puede superar a uno más talentoso, pero que no gestione bien las adversidades. Como dice el dicho, el trabajo gana al talento cuando este no trabaja lo suficiente”.

El doctor García-Naveira ha vivido en primera persona y colaborado activamente para la mejora del sistema. Cabe señalar que él formó parte del equipo de Luis Aragonés en el Atlético. No fue una etapa sencilla . “Trabajar con Luis fue un desafío gratificante. Aunque pertenecía a una generación más rígida, tenía una intuición natural para conectar con las emociones del equipo. Su primera frase cuando lo conocí fue: si quieres trabajar con los jugadores, primero quiero probar yo’. Solo se quedó en una frase, él ya contaba con asesoramiento psicológico externo antes de mi llegada al club. También tenía sentido del humor. Fue el primer entrenador que me contó un chiste sobre psicólogos”.

Con el paso de los años, las generaciones posteriores se han ido abriendo al trabajo emocional: “ Los mayores tienen más barreras y prejuicios . Es una cuestión cultural y también de ‘historias personales’, muchos se hicieron por sí solos en la vida y en el deporte, aunque esto no quita que con un acompañamiento de un psicólogo del deporte les hubiera ido aún mejor”.

Y si es cierto que ahora la sociedad es más abierta para tratar este tipo de problemas, no lo es menos que el estrés también es más persistente. “Las generaciones actuales están más expuestas a estímulos constantes (redes sociales, tecnología), lo que genera un tipo de estrés más persistente pero menos intenso que las presiones tradicionales de generaciones anteriores”.

No es el único momento de complicación extrema que le viene a la mente: “También el positivo en el control antidopaje de un atleta. Ahí no pude intervenir, desconocía esta cuestión hasta la sanción, en la cual legalmente no podía hacer nada, aunque en lo humano, había una persona que se había equivocado”, rememora.