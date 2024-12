Vivir la San Silvestre: la importancia de las 48 horas después de la carrera

La San Silvestre es una carrera a la que acuden personas de todas las edades. Pero eso no significa que no haya que prepararla; de hecho, es importante seguir ciertas recomendaciones para no acabar lesionado o agotado. Según Gaby Díaz, osteópata y socio de la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (Cofenat) "es esencial adaptarse progresivamente a la actividad física que deseamos realizar. Un programa de entrenamiento planificado que contemple calentamientos, estiramientos y ejercicios de fuerza es fundamental para reducir riesgos y optimizar el rendimiento".