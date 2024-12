Imanol Loizaga, campeón de España de maratón de veteranos y entrenador de la Real Federación Española de Atletismo, nos apunta las claves

Casi una cuarta parte de las 28.000 personas que finalizaron la última Maratón de Valencia tenían más de 50 años

Cuántas veces lo has pensado, cuántas te has echado atrás y cuántas te has arrepentido. Correr una maratón son palabras mayores para cualquier aficionado al running, pero también un sueño que siempre está ahí, que nunca se descarta y que quién sabe si algún día te atreverás a cumplir.

Los comienzos de año suelen ir acompañados de buenos propósitos y de metas por cumplir. ¿Por qué la de 2025 no puede ser recorrer esos poco más de 42 kilómetros y cruzar la meta que siempre soñaste?

“No importa tu edad sino tus ganas, tu preparación, tu compromiso y tu honestidad contigo mismo”. Nos lo dice Imanol Loizaga, Campeón de España de Maratón de veteranos hace ya 16 años y entrenador de la Real Federación Española de Atletismo. Él está a punto de cumplir 55 y tiene entre ceja y ceja bajar de las tres horas en la Maratón de Barcelona dentro de sólo unos meses.

Imanol no tiene la más mínima duda a la hora de animar a la gente a que pruebe la distancia de Filípides. Obviamente, pone por delante un mínimo estado de forma y cierta experiencia en el mundo del running. Cualquier otra cosa sería una locura absurda. Pero la edad no es para él un impedimento. "He estado revisando un poco los datos de la Maratón de Valencia y casi una cuarta parte de las más de 28.000 personas que acabaron la carrera eran mayores de 50 años. Sabía que habría un porcentaje importante, pero no esperaba tanto. Casi 6.500 personas mayores de 50 años completaron la prueba”, asegura Imanol.

“Hay muchos mitos asociados a correr con la edad: que si es malo para las rodillas, el corazón, o que no estamos en edad. Y ya si hablamos de maratón, los mitos se multiplican. Pero planificando bien, con sentido común y priorizando la salud, se puede hacer perfectamente", continúa.

Medias maratones

Imanol, escrito está, apunta una serie de requisitos imprescindibles a la hora de lanzarse al asfalto a por esos poco más de 42 kilómetros: "No es ninguna locura plantearse una maratón, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Si es tu primera maratón, necesitas haber corrido medias maratones antes. No puedes pasar de correr 40 minutos tres días a la semana a querer hacer una maratón en tres meses. Hay que quitar el miedo, especialmente a quienes ya hacen medias maratones y entrenan para ellas, pero no se atreven a dar el salto".

En relación a ese miedo, es más común en las mujeres que en los hombres, que “tal vez son más imprudentes”. Ellas necesitan completar entrenamientos largos, de 25 kilómetros o más, para enfocarse en la maratón. Pero Imanol insiste: “A esta distancia hay que tenerle respeto, pero no miedo. El respeto implica entrenar bien y cumplir con los entrenamientos. El día de la carrera te premiará, aunque a veces puede ser cruel o injusta".

Él no obvia que hay determinadas imágenes que pueden resultar chocantes. "Las imágenes dramáticas que vemos en maratones suelen ser casos aislados de gente mal preparada. Si alguien tiene problemas desde el kilómetro 10 o empieza a caminar en el 15, es porque no está preparado. Es diferente si en el kilómetro 30 necesitas parar, beber agua y retomar. Pero no puede ser que en el kilómetro 15 ya estés caminando. Prepararse bien implica evitar eso".

Correr, no caminar

Este entrenador es un fiel defensor de vivir la ‘aventura’ de la maratón, pero no de cualquier manera. "Una maratón es para correrla, no para caminarla. He visto gente que completa maratones en seis, siete u ocho horas, pero eso no es correr. Nadie nos obliga a correr una maratón. Si necesitas caminar en algún momento, está bien, pero no puede ser que camines la mayor parte del recorrido. Para eso estamos los profesionales: para evaluar desde fuera las posibilidades de cada persona y ayudarles a conseguirlo", explica.

El running ha vivido un boom en los últimos 20 años porque es muy fácil salir a correr. Pero para preparar una maratón no basta con salir de casa con unas zapatillas. Hay que ir más allá. “En otros deportes, como golf, pádel o esquí, la gente entiende la necesidad de recurrir a un profesional. Pero para correr, muchos piensan que basta con salir del portal y empezar a correr", comenta Imanol, que pone un ejemplo claro sobre la necesidad de dejarse aconsejar.

"Uno de los errores más comunes es entrenar demasiado. Muchos creen que hay que hacer el doble que para una media maratón, pero no es cierto. No hace falta hacer tiradas de 40 kilómetros ni pasar cuatro meses corriendo 25 o 30 kilómetros todos los domingos. Eso conduce al sobreentrenamiento, al agotamiento y a la falta de motivación. Además, hay demasiada información en internet, y mucha es incorrecta. Por eso es importante filtrar bien la información y, si es posible, recurrir a un profesional. Es una inversión, no un gasto".

El precio depende de ti

Sobre el precio que tiene hoy en día ponerse unas zapatillas y entrenar, Imanol Loizaga nos ofrece su propia reflexión: "Correr es un deporte tan barato o tan caro como queramos. Lo imprescindible siempre son unas buenas zapatillas, que no tienen por qué ser las más caras. Y en el caso de las mujeres, un buen sujetador deportivo. Ropa de deporte también, claro. El dispositivo GPS, aunque es útil, no es indispensable. No es la primera vez que voy entrenando y veo a gente que lleva más de 1.000 euros encima en complementos".

Sin embargo, aquellos que aprovechan para comprar hasta el último complemento no suelen ser los más dados a invertir en un entrenador: “Yo cobro 55 euros al mes por el entrenamiento online, IVA incluido. Que alguien escatime en esto porque le parece caro o porque cree que no le va a sacar rendimiento, es un error. Un entrenador no solo busca que progreses o que no te lesiones, sino que también puede mejorar tu rendimiento. Se logra una mejora significativa y, además, los entrenamientos se disfrutan más. Un entrenador no es caro. Cada uno prioriza en lo que quiere invertir".

Y no es que comprarse un buen reloj sea una equivocación. El error llega cuando hacemos más caso a los datos que nos ofrece que a nuestro propio cuerpo. "La gente ha perdido la capacidad de escucharse a sí misma. Yo también uso un Garmin, pero sé escucharme. He vivido la época en la que no había GPS y nos guiábamos por sensaciones. Hoy en día, hay corredores que no saben por qué se sienten bien o mal en un entrenamiento porque dependen de lo que les dice el reloj. Estamos perdiendo ese autoconocimiento”.

Imanol también cree que con los dispositivos hay mucho de ‘postureo’: “Mucha gente sólo quiere las gráficas para subirlas a Strava, que es como el Tinder del running", comenta con una sonrisa.

Entonces, ¿qué es necesario para afrontar en este 2025 nuestra primera maratón? "Lo primero es comprometerse de verdad con uno mismo. No basta con la motivación inicial porque ésta fluctúa. Es importante cumplir hitos. Si nunca has corrido una media maratón, primero debes dominar esa distancia y luego dar el salto. Esto no significa correr rápido, sino manejarte con soltura en la media. Algunas personas lo logran en cuatro o cinco meses si tienen experiencia previa, genética favorable o buena condición física, pero a otros les lleva más tiempo. La clave está en cumplir etapas y retroalimentar tu confianza, ánimo y compromiso".

Cosas que no son factibles

Imanol Loizaga continúa: “Hay que saber hasta dónde podemos llegar y, al mismo tiempo, no ponernos límites bajos. Sin embargo, tampoco hay que caer en frases como 'nada es imposible', que para una taza de desayuno están muy bien, pero no para una persona que piensa en correr su primera maratón. Hay cosas que no son factibles, y eso está bien. Lo importante es fijarse metas realistas que te obliguen a esforzarte, pero que sean alcanzables".

Nunca está de más pasar una prueba de esfuerzo que nos ayude a situarnos en el escenario. “A mí me parece muy importante. Nos muestra cómo se comporta nuestro corazón a distintas intensidades. Esto es algo que los médicos deportivos evalúan, además de las famosas zonas de entrenamiento. Es información muy útil. Con los resultados de una prueba de esfuerzo podemos seguir adelante sabiendo que somos aptos para preparar una maratón. Pero esto no significa que podamos excedernos", apunta.

El entrenamiento de fuerza, tan de moda en la actualidad, es uno de los caballos de batalla de los entrenadores. Tanto por los que pecan por exceso como por los que pecan por defecto. Es importantísimo, sobre todo a medida que cumplimos años, a partir de los 40 o 50. Como entrenadores de atletismo, sabemos que la fuerza es clave para prevenir lesiones y para trabajar de manera más eficiente".

Así pues, y para poner el broche, podemos resumir junto a Imanol los tres consejos imprescindibles para todos aquellos que estén dando vueltas a la posibilidad de correr su primera maratón en 2025.

"Primero, no tengas prisa. Los resultados llegarán mucho antes de lo que piensas, pero no debes plantearte cosas de forma inmediata. Es importante marcar objetivos proporcionados y alcanzables".

"Segundo, sé honesto contigo mismo. Si no entrenas o no logras los ritmos previstos, no te engañes. Es mejor ajustar tus expectativas y estar orgulloso de seguir en el camino hacia la maratón".