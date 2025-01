"Yo me encargaba de recoger las pelotas cuando jugaban mi padre y mi hermano. Luego, en los ratos libres, para imitarles o poder jugar como ellos, me liaba a raquetazos contra una pared que han tenido que reforzar con cemento de todos los golpes que le he dado”, explicó sobre sus primeros pasos en el mundo del tenis en una de sus primeras entrevistas. En una de esas sesiones de raquetazos la descubrió José María Sanvicente, su primer entrenador.