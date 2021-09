Igual que me pongo música para concentrarme y escribir, también llevo mis cascos cuando salgo a correr o me meto en el gimnasio. Desde que me compré mi primer vinilo para el tocadiscos de casa con unos ocho años, millones de canciones me han acompañado dejando grabados en mi memoria momentos inolvidables, placenteros o muy divertidos. En Uppers incluso nos intercambiamos las playlists con las que conseguimos batir nuestros propios récords tras un entrenamiento. Somos muy conscientes de qué beneficios aporta escuchar música al hacer deporte.