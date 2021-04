Por suerte, no todo está perdido. Según una investigación de la revista Frontiers in Physiology, después de los 50 todavía podemos beneficiarnos de las ventajas de hacer ejercicio y de llevar una dieta saludable, aunque, eso sí, haciendo algunos esfuerzos. Si has llegado a la cincuentena y quieres mantenerte bien definido, aquí tienes cinco claves que te serán de ayuda.