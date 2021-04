Sin embargo, si realmente queremos conseguir un vientre plano y unos abdominales fuertes y bien definidos , no basta con que controlemos nuestra alimentación y salgamos a correr un par de días por semana. Si queremos que nuestra operación bikini sea todo un éxito, es imprescindible que trabajemos el core , una zona corporal que incluye tanto nuestro abdomen como las lumbares, la pelvis, los glúteos y la musculatura de la columna, y que nos permite mejorar nuestra estabilidad, postura y fuerza. Por suerte, existen una serie de ejercicios muy sencillos que podremos practicar en nuestra casa incluso si somos principiantes. Estos son algunos de ellos.

Plancha abdominal

Plancha lateral

Una versión de la plancha abdominal que nos ayudará a trabajar los oblicuos. Para realizarlo, tan solo tendremos que colocarnos de lado sobre el suelo y apoyarnos en uno de nuestros antebrazos, hasta el codo. Además, es importante que mantengamos nuestras piernas rectas, con los pies uno encima del otro, y la mano libre sobre nuestra cadera. En esta posición, deberemos aguantar durante unos segundos sin mover la cadera, asegurándonos de no perder la rectitud de nuestro cuerpo. Cuando terminemos con un lado, repetiremos con el siguiente. Este ejercicio es bastante intenso, así que, a la hora de comenzar tu entrenamiento, es recomendable que lo reserves para el final.

Elevación de piernas

Un ejercicio muy sencillo con el que podremos iniciarnos en el mundo del core y no morir en el intento. Túmbate boca arriba y coloca los brazos a ambos lados del cuerpo, con las palmas de las manos pegadas al suelo. Luego, eleva las piernas. En este caso, puedes hacerlo de dos formas: o bien de forma alterna o a la vez. Eso sí, tendrás que subirlas lentamente y manteniendo la cabeza, el cuello y los hombros completamente apoyados para ejercitar correctamente el abdomen. A la hora de bajar las piernas, lo haremos despacio, contrayendo el abdomen y sin despegar la espalda. Lo ideal es que, a la hora de subir las piernas, formemos un ángulo de noventa grados con el torso y que, a la hora de descenderlas, nos quedemos a solo unos centímetros del suelo. No obstante, si ves que no puedes, bájalas solo hasta la mitad.