"En mi país, por el clima tan diferente a este, no hay tradición de piscinas, menos en mi época de niña, y nunca eché en falta la natación. Las cosas cambiaron cuando llegué a España, en 1990. Cualquier plan de verano pasaba por agua y yo no sabía nadar. Siempre me excusaba diciendo que tenía otros compromisos, pero no podía dejar de sentir cierta envidia hacia el resto del grupo", explica.