Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 arrancan hoy oficialmente, en pleno verano de 2021, y hasta el 8 de agosto. La ceremonia de inauguración tendrá lugar en pocas horas, a las 13.00 (horario peninsular) y difiere de las anteriores porque no contará con una audiencia. En su lugar, habrá robots y pantallas de gran tamaño que, por supuesto, no tienen riesgo de contagio. Y aunque en la capital nipona se han registrado, en los últimos días, bajas cifras de incidencia, habrá estrictas medidas de seguridad anticovid para proteger a los deportistas y a todo el personal que trabaja en estas olimpiadas. No hay duda pues, de que esta edición pasará a la historia por ser los Juegos de la Pandemia. Pero puede que nos sorprenda con escenas de superación, de fracaso, solidaridad o gloria. Sucedió antes y en el vídeo recopilamos algunas de las imágenes que quedaron grabados en la retina de los aficionados.