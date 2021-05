Suker triunfó allí por donde pasaba. Regaló grandes tardes de fútbol a los sevillistas en el Sánchez-Pijuán anotando 24 tantos en 33 partidos. Y ganó la Séptima Copa de Europa en 1997 para el Real Madrid, que no conseguía alzarse con el título desde hace 32 años. Hoy ya no triunfa en el terreno de juego sino como presidente de la Federación de Fútbol Croata. Eso sí, aunque Davor dejó España hace casi 20 años, no se olvida del país que le hizo brillar: ha reconocido que tiene un cuadro de la Macarena en su casa. Devoción, como se ve, no solo por el fútbol.