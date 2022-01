Francisco (61 años) se desabrocha la chaqueta y baja la mirada hacia su reloj deportivo para comprobar la temperatura ambiente. Algo no va bien: ha venido a pasar unos días de esquí con su familia al valle de Benasque, a la estación de esquí de Cerler, pero el sentir general tiene que ver más con la primavera que con el gélido invierno pirenaico. "He estado en Benasque muchísimas veces, pero esto no lo había visto nunca", admite preocupado en un telesilla que le lleva a una cota de más de 2000 metros. Son las 9 y media de la mañana de un 28 de diciembre y el reloj marca 7 grados, una temperatura atípica en la región.