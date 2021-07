Carbonell baja 7 kilos en seis semanas y Perujo le pide un último esfuerzo: "El objetivo son 10 kilos en ocho"

Si la semana pasada casi todo parecía perdido, en esta han cambiado las tornas. Ni paella, ni jamón ni mojo picón. Carbonell ha vuelto al gimnasio de Perujo y allí se ha sometido a un riguroso examen corporal. La báscula no engaña a nadie: “Pablo, has perdido siete kilos”, le ha confirmado el entrenador. Pero esta no ha sido la única sorpresa del día. Según Iván Perujo, hay otros datos aún más importantes que el peso como son la grasa, el índice de masa corporal y el contorno abdominal. Los resultados han dejado al coach de las estrellas con la boca abierta. ¿Por qué? Puedes verlo en el vídeo.