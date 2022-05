El padre de Carlitos no cumplió su sueño deportivo, pero siguió jugando y participando en torneos. Cuando su hijo Carlos despuntó, no quiso entrenarle , pero se ocupó de que tuviera buenos maestros desde muy pequeño. Carlos ha explicado que su padre nunca ha querido dar el paso y convertirse en su entrenador. "Siempre ha tenido en cuenta que hay que separar el tema profesional con el familiar, sabe mucho de tenis y siempre ha estado apartado", ha comentado, aunque admite que los debates deportivos en casa son apasionados.

Hoy, el padre de Carlitos es el director de la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar y, desde hace años, la nueva estrella no entrena allí, sino en Villena (Alicante), en la Academia Juan Carlos Ferrero Equelite , muy cerca de Yecla (Murcia). Cuando sus obligaciones deportivas se lo permiten, Carlitos vuelve a casa.

Verónica, que todavía no se ha acostumbrado a convivir con los éxitos deportivos de su hijo, tiene una gran importancia en la vida de Carlos Alcaraz. "Siempre me dice que si salgo, no llegue tarde", afirmó recientemente en un programa de televisión.