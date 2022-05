El propio piloto confesaba cuando recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2020 que "sería muy injusto pensar que he tenido mala suerte por no conseguir cinco Mundiales". "Me hubiese gustado ganar algún título más, pero disfruté e hice muchos amigos", dijo, aunque reconoció que le queda la 'espinita' del 'trata de arrancarlo'. "Estoy contento con lo que he conseguido, con el reconocimiento de la gente y de las instituciones, tengo una familia fantástica. No me puedo quejar".