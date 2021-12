Yoga en casa y para principiantes: el propósito del nuevo año que además puedes compartir

Volver a casa después de una dura jornada y prepararse para no llegar tarde a nuestra clase de yoga puede convertirse en una situación que nos aporte más estrés que beneficio. El ritmo vertiginoso del día a día no ayuda a escapar de la pereza y con ello, nuestra rutina de actividades puede verse resentida. Es entonces cuando nos sentimos estresados y aparecen sentimientos de culpa por no cultivar nuestra constancia.