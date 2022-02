¿Cuántos kilos pierden por carrera? Cinco detalles que desconoces de los pilotos de Fórmula 1

El gran premio de Abu Dahbi de 2021, ciudad en la que se produjo esta última carrera, mantuvo a miles de espectadores pegados a sus televisores . Y no es para menos, considerando que tanto Hamilton como Verstappen llegaron al premio empatados a puntos. Su controvertido final, en el que la salida a pista a falta de cinco vueltas de un Safety Car permitió que Verstappen, segundo, borrase toda la ventaja de tiempo que Hamilton, que había dominado la carrera desde prácticamente su inicio, le sacaba y que se saldó, finalmente, con la victoria del holandés frente al inglés, ha dado pie a un gran número de debates en el que los aficionados se preguntan quién debería haber ganado, si la victoria es justa y quién es mejor piloto de los dos.

Los debates sobre la habilidad o falta de habilidad de los pilotos de Fórmula 1 no son, sin embargo, nuevos. Y tampoco son exclusivos de los aficionados. Muchas de las críticas que se le hacen al deporte es que los pilotos no deberían considerarse deportistas como tal, ya que, defienden, una parte importante del rendimiento y el éxito depende de la ingeniería de los monoplazas, de sus capacidades para recortar más segundos. Y si bien es cierto que tener un buen coche es fundamental para conseguir buenos resultados, muchas veces se olvida que la Fórmula 1 es uno de los deportes más exigentes del mundo y que, para poder competir, no solo basta con ser un gran conductor, sino que es necesario estar en una excelente forma física.