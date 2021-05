Caminar , caminar, caminar… es la recomendación más extendida de cualquier médico . Pero no solo con la finalidad de bajar los kilos de más que cogemos con los años sino con el objetivo de ganar en salud . En Uppers te vamos a dar las claves para perder peso caminando . Dejando a un lado la estética, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo en enfermedades graves como las cardiovasculares, la diabetes o el cáncer. Además, somos muy pesados en esto, la dieta tiene que acompañar ; ser saludable y rica en frutas y verduras .

Hacemos poco ejercicio a diario y una solución podría estar en tener bien claro cómo adelgazar caminando. Es un deporte fácil, práctico, eficaz y barato . Son muchas las horas que nos pasamos sentados trabajando y nos falta tiempo o ganas para apuntarnos a un gimnasio y a unas clases colectivas que no encajan en nuestro horario.

Andar es un ejercicio aeróbico de baja y media intensidad y de larga duración que pone a trabajar a los pulmones y al corazón para aumentar el flujo sanguíneo a los músculos. Puede ayudar a perder peso, pero no solo consiste en andar, tienes que cumplir estas diez reglas :

Caminar gasta calorías

Lo habitual es quemar unas 100 calorías por cada 1,5 kilómetros recorridos andando a un ritmo lento. Una persona que no hace ejercicio de forma habitual puede llegar a gastar unas 270 calorías si camina en una hora 5 kilómetros. Para aumentar el gasto de calorías es necesario incrementar la velocidad y buscar zonas con pendiente para que el esfuerzo del cuerpo sea mayor.

150 minutos intensos a la semana

Invierte en calzado

Ya que no vas a gastar dinero en clases ni cuotas del gimnasio, inviértelo en unas buenas zapatillas que se adapten a tus pies, tu peso y tu forma de caminar. Son los neumáticos del cuerpo. Lo mismo sucede con la ropa. Tiene que ser cómoda, es evidente, y traspirable para no hacerte sudar, porque de ese modo se consigue perder agua y deshidratarse, pero no eliminar grasa.