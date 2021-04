Pero ¿por dónde empezar? Si has llegado a los 50 y nunca has entrenado, aquí tienes unos consejos que te ayudarán a abandonar la vida sedentaria para ponerte en forma.

Cómo empezar a hacer deporte a partir de los 50

De igual manera, si vas a iniciarte en el mundo del deporte, no te preocupes por la intensidad y la duración: según un estudio publicado en la Universidad del Estado de Arizona, hacer tres sesiones de ejercicios de diez minutos tienen los mismos beneficios que una de treinta minutos , así que no te compares. Lo importante, al final, es mantener la constancia y no rendirse.

Ejercicios para iniciarse en el mundo del deporte

Para disfrutar de los beneficios de una buena rutina de ejercicios, es importante que incluyamos algún entrenamiento de fuerza, resistencia y flexibilidad en nuestro planning semanal. No obstante, los 50 no son los 30, así que es más que probable que, si nunca has hecho deporte, no puedas realizar algunos de los entrenamientos más populares de los gimnasios.