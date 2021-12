Con el permiso de los kaibiles guatemaltecos, podría llegar a decirse que no ha existido jamás ningún guerrero más mortífero y disciplinado que el soldado espartano . Fuerza militar de sangre caliente y encargados de mantener la seguridad de la ciudad de Esparta, en la antigua Grecia, los combatientes han sido objeto de mitos y realidades exageradas. Pero nadie duda de que, en la historia militar, ocupan un lugar decisivo por su gen sanguinario y la robustez de su cuerpo. Te contamos cómo era el proceso que llevaba a un niño espartano a convertirse en una máquina de matar, en un entrenamiento que combinaba el aprendizaje intelectual con la vertiente puramente bélica.

Los castigos físicos eran continuos si las cosas no se hacían de la forma más correcta. En este terreno, había una exigencia como mínimo particular. Se les obligaba a robar comida y otros objetos, pero se les imponía un castigo físico si eran descubiertos. Esta aparente contradicción tiene una explicación; los maestros buscaban fomentar la picaresca. Si les habían descubierto robando, quizá no habían sido lo suficientemente pillos. Aquello era motivo de reprimenda, ya que estaba integrado totalmente en las rutinas de los jóvenes y era un valor necesario en el prototipo de guerrero espartano.