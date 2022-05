El serbio, que en 2010 descubrió que era intolerante al gluten, lleva años tomándose muy en serio su alimentación. Tras descubrir su celiaquía, Djokovic cambió por completo sus rutinas alimentarias y no solo eliminó el gluten de su dieta, sino que empezó a llevar a cabo un programa basado en el control absoluto de la comida basado tanto en los alimentos que se consumen como en la manera en la que se digieren.

En su libro ‘Serve To Win’, el tenista reveló que este cambio de alimentación le ayudó a mejorar su físico y su rendimiento en la pista.

Antiguamente, cuando aún no había cambiado su alimentación, el serbio se notaba mucho más cansado y sentía que tardaba en recuperarse de sus lesiones mucho más de lo esperado, algo que le perjudicaba a la hora de disputar los slams. Las modificaciones que introdujo en su dieta, sin embargo, le ayudaron a elevar su forma física , otorgándole la energía necesaria para jugar al más alto nivel y convertirle en un campeón. “Pasé de estar al borde del fracaso a ser el campeón del mundo”, escribió.

Pero ¿cómo es la alimentación del serbio? En 2020, durante una entrevista en ‘In Depth with Graham Bensinger’, el tenista reveló algunas de las claves de su alimentación, en la que ha restringido varios alimentos . “Cambiar la dieta fue algo que me permitió deshacerme de las alergias y de todo, especialmente el gluten, los lácteos y el azúcar refinada que eliminé de mi dieta ”, explicó.

Su dieta comienza ya de buena mañana. “Empiezo tomando un vaso de agua con limón para ayudar a mi cuerpo a desintoxicarse y luego tomo zumo de apio con el estómago vacío”, afirmó. “Después voy tomo mi batido verde, con diferentes algas, frutas y buenos suplementos que me permiten tener claridad mental y que me ayudan a sentirme bien, tener más longevidad y me dan diferentes beneficios para la salud”, añadió.