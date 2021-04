Un espacio libre

A la hora de montar nuestro propio gimnasio en casa, lo primero que necesitamos es un espacio libre en el que poder practicar ejercicio. Es importante que la zona que elijamos sea lo suficientemente amplia como para que nos podamos mover con comodidad y que disponga de luz natural. Si disponemos de una habitación extra que no utilizamos con normalidad, como un cuarto de invitados, una sala que usamos como trastero o sencillamente un dormitorio que se ha quedado sin uso, lo mejor es que la vaciemos e instalemos ahí nuestro espacio de trabajo. No obstante, considerando el actual mercado inmobiliario, es probable que tu vivienda cuente con el espacio justo para que tu y tu familia hagáis vida normal, pero no te preocupes: siempre puedes despejar un rincón del salón o del dormitorio para instalar tu material de deporte y recogerla cuando hayas terminado los ejercicios.