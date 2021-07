Adrenalina, libertad, emoción, entusiasmo, desafío, velocidad, placer, relax, el efecto del agua sobre la piel y el viento en la cara… Juan Antonio, de 51 años, no podría describir con una sola palabra la sensación de surcar el mar sobre una moto de agua. No recuerda el momento exacto en que le tomó el gusto. "Soy gran amante del mar y gran amante del motor -asegura- y la moto acuática me permite unir esas dos pasiones en una. Supongo que la afición a la moto de carretera me llevó a interesarme por la acuática y confieso que últimamente el agua empieza a ganar al asfalto".