En Los Vagabundos del Dharma, el descubrimiento budista del escritor Jack Kerouac, el narrador, Ray Smith, escribe: "No hay sensación mejor en el mundo que lavarse la cara en el agua fría una mañana en la montaña". Cualquier persona que haya experimentado la satisfacción de completar un pico, la abstracción de una travesía entre refugios sin cobertura en el móvil o el despertar de los rayos de sol agrietando la sombra de los pinos, probablemente estará de acuerdo con el escritor paradigmático de la generación 'beat'.

Y al mismo tiempo, tan reales y precisas le parecerán las palabras de Kerouac como la certeza de que, en el monte, estás a merced de todos aquellos factores que no puedes controlar . Una tormenta eléctrica, desorientarse en un mal momento, una violenta racha de viento en un paso complicado, una mala previsión de las horas necesarias para completar la jornada… La naturaleza esconde situaciones complicadas que nos pueden obligar a pasar una, dos o tres noches inolvidables -en el peor de los sentidos- esperando a un rescate. Aguardando durante horas, días, quizá semanas escuchando el "inmenso ruido" que es el silencio de la noche en el monte, tal y como describe Smith.

La urgencia de un rescate no es patrimonio exclusivo del paseante inexperto, de aquel que sale en deportivas y camiseta de algodón, se olvida del chubasquero y no tiene nociones de orientación. También le puede ocurrir a deportistas curtidos en el arte de saber estar en el monte. La odisea de Ramón González y José Antonio García en Picos de Europa, ambos montañeros experimentados que precisaron de ayuda externa tras quedar atrapados en una pared a 1.600 metros de altitud, es la constatación de que en la naturaleza, y especialmente en la montaña, no existe el riesgo 0.