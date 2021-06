Iniciarse tardíamente en el mundo del deporte lleva consigo una serie de condiciones. Por mucho que intentemos camuflarlo, la edad es la edad, y el paso del tiempo hace que a los cincuenta nuestras capacidades no sean las mismas que a los veinte o veinticinco. En el gimnasio, es probable que no podamos llevar a cabo algunos de los ejercicios más populares entre los jóvenes, o que tengamos que entrenar con menos intensidad si no queremos acabar lesionados. Es normal, los años nos limitan y no estamos acostumbrados a darnos tanta tralla. Sin embargo, si creamos una rutina de ejercicios adaptada a nuestra edad, podremos acabar consiguiendo grandes resultados.