Me acabo de enganchar al gimnasio, literal. Voy a diario 50 minutos a una clase de grupo en la que se alternan los días de ejercicios de musculación y de cardio. Tras mes y medio presumo en casa de unos bíceps decentes y no me duele la espalda. No quiero convertirme en una persona musculada, mi intención es mejorar mi salud y estar más fuerte. Desde Uppers nos preguntamos cuánto músculo se puede ganar de forma natural.