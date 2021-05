No es algo que quite el sueño, pero todos, en mayor o menor medida, lo hemos pensado alguna vez: 'ojalá tener esa tableta'. Ya sea viendo el asombroso six pack de Lenny Kravitz a sus 56 años o los abdominales de Jennifer Aniston recién cumplidos los 51, lo cierto es que tener un cuerpo '10' se ha convertido, en tiempos de redes sociales, en un deseo cada vez más intenso. Y, visto lo visto, la edad no parece un problema para conseguirlo. Recientemente se ha podido constatar, a raíz de un vídeo publicado por el escalador competitivo norteamericano Donavin Garcia.