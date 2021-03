El puente de glúteos

Un ejercicio que trabaja los glúteos y la zona trasera de las piernas y que nos ayuda a fortalecer la musculatura de la espalda baja. Perfecto para principiantes, para realizar este ejercicio debes acostarte boca arriba sobre tu esterilla, doblar las rodillas y colocar los pies a la altura de la cadera. Con los brazos a los lados y presionando los pies contra el suelo, eleva las caderas de forma que tanto la espalda como los glúteos y los muslos formen una línea recta. Asegúrate de que las rodillas no se toquen ni se separen demasiado y de que levantas la pelvis haciendo fuerza con las piernas y no con los brazos. Tras mantener esta posición durante unos segundos, baja las caderas, pero no toques el suelo. A la hora de hacer este ejercicio, debes recordar que los glúteos y la zona del abdomen deben permanecer contraídos y que la cabeza, los hombros y la zona superior de la espalda deben tocar el suelo. Tras hacer varias repeticiones, haz una pausa y descansa.