Cada vez son más los estudios científicos que demuestran que los entrenamientos controlados de alta intensidad con resistencia, como pesas, cintas elásticas, isométricos, muelles, etc, son mucho más eficaces que los aeróbicos , requiriendo menos tiempo y provocando una mayor consumo calórico.

También ayuda a adelgazar y quema calorías. Ahora bien, no sirve cualquier forma de caminar . Para que el ejercicio sea efectivo hay que incrementar la intensidad y puedes hacerlo caminando más rápido (hasta que te cueste andar y hablar al mismo tiempo) y, a poder ser, cambiando de terreno, preferentemente, caminando por superficies inclinadas. Si lo haces así, no te será difícil quemar unas 600 calorías a la hora.

¿Te gusta ir al gimnasio? Pues no dudes en apuntarte a clases de kickboxing o boxeo. Si asistes regularmente a ellas, siempre que la crisis sanitaria no obligue a cerrar los centros deportivos, vas a lograr perder peso y ganar masa muscular en menos tiempo del que piensas. Esta disciplina puede ayudarte a quemar alrededor de 350 calorías en sesiones de media hora. Fightland ha traído a varias ciudades una nueva forma de entender el boxeo que no deja indiferente a nadie que lo prueba.