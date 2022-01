Correr se ha vuelto en un deporte de lo más solicitado. Puedes hacerlo solo o acompañado y tampoco necesitas demasiados artefactos, solo ropa cómoda y unas buenas zapatillas para que el impacto de cada zancada no afecte negativamente a tu cuerpo. Unos corren para mantenerse en forma y otros porque una carrera consigue despejarles la mente y descargar la adrenalina tras una jornada complicada. Lo que queda claro es que muchos, tras empezar con carreras cortas, acaban ampliando los kilómetros que recorren e incluso acaban apuntándose a competiciones no por ganar, sino por disfrutarlas y compartir tiempo con otras personas con las que se comparte esa misma pasión. Y si eres de esos las carreras Ekiden pueden interesarte. ¿No sabes qué son?

Es probable que nunca hayas oído hablar de este tipo de carreras ni aunque lleves años dentro del mundo del running, normal porque no es muy conocido en el mundo occidental, pero que poco a poco ha comenzado a popularizarse. Una fama que tiene, sobre todo, en Japón, su país de origen en el que cuenta con más de 100 años de historia. ¿En qué consiste? Ekiden es una carrera de relevos de larga distancia donde varias personas conforman un equipo en el que cada uno corre una sección concreta, así que es un deporte ideal para compartir con amigos.

Si con los 508 kilómetros te has asustado puedes tranquilizarte, ya que por lo general las carreras Ekiden actuales se realizan con la distancia de una maratón , poco más de 42 kilómetros . Ahora bien, estas carreras siempre se adaptan a las condiciones de los participantes, ya sean corredores profesionales, niños, aficionados, o seniors. Además, los equipos se conforman con entre 5 y 10 miembros , generalmente son 6, los cuales recorren cada uno entre 5 y 10 kilómetros . No obstante, algunas como el Grand Tour Kyushu cuenta con 740 kilómetros , con unos 25 participantes por equipo y una semana de duración.

En el Ekiden al final el deporte queda en un segundo plano y la importancia y los ojos caen sobre los equipos, porque lo más emocionante es que en cualquier momento puede haber un vuelco a la competición cada vez que un corredor le pasa el 'tasuki', la banda que se entrega y simboliza la unión del equipo, a su compañero y este emprende su tramo. De esta manera la individualidad no tiene cabida alguna en este deporte, la estrategia prima, pero también el espíritu de equipo, de unidad y de confianza con el resto.

Poco a poco las carreras Ekiden se han ido expandiendo más allá de las fronteras japonesas. Pese a que sigue siendo desconocido, en los últimos tiempos se ha llegado a tener más presencia porque se han lanzado iniciativas en las que se hacen carreras Ekiden virtuales inscribiéndose de forma online, así que no hace falta estar juntos para correr. En este tipo de carreras no hay 'tasuki'… o sí. Lo que ocurre es que esa banda será virtual. Así que ya ves, ni siquiera en pandemia o por distancia hay excusa para no apuntarse al Ekiden.