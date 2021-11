Su nombre es Simon Waterson y ha sido el encargado de entrenar durante quince años al último James Bond, Daniel Craig (53). "No conozco a mucha gente que pueda interpretar este papel además de Daniel Craig. Tom Cruise es uno. Quizá también Liam Neeson. Pero no hace falta tener más de 30 años para interpretar a un héroe de acción. Si se entrena bien, la edad no importa", declara el instructor de fitness de Craig en Men's Health.