Ya no sale al césped como hace unos años para hacer maravillas con el balón, lo que no quita que Luis Figo siga dentro del mundo del deporte en prácticamente todas sus vertientes. Tras pasar por el Barcelona y el Real Madrid, se retiró en 2009 , pero 12 años después el exfutbolista sigue manteniendo una figura envidiable cuando está a punto de cumplir 49 años. En todo este tiempo Figo nunca ha dejado el deporte de lado, pero la dieta juega también un papel fundamental en su vida para conservar sus abdominales definidos . ¿Cuáles son sus secretos?

Un pequeño paseo por su cuenta de Instagram nos deja ver cómo Luis Figo no se centra en un deporte en concreto, al revés, lleva una vida plenamente activa practicando diferentes actividades, por supuesto sin perder de vista el fútbol. ¿Cuáles son sus deportes favoritos? ¿Cómo mantiene su dieta para no perder sus abdominales?

La clave de Figo para mantener su cuerpo 12 años después ha sido continuar con una vida activa. No es común verle entrenando en sus redes sociales, aunque sabemos de sobra que hace ejercicio a diario. Hace unos días declaraba a Forbes que corre a diario en cinta o al aire libre, "entre ocho y nueve kilómetros . Si no hago cardio tengo la sensación de que no entreno". Respecto a sus músculos, hace entrenos de fuerza unas dos o tres veces a la semana, siempre dando prioridad a sus abdominales y alternando el trabajo de piernas y brazos.

Lejos de su día a día, Figo es un amante de la diversidad de la oferta deportiva, sobre todo del golf. "Me encanta porque es un deporte muy competitivo y yo he sido competitivo toda mi vida. Me sacó de mi zona de confort porque empecé a jugar cuando me retiré, pero me gusta porque compites contra ti mismo y contra el campo". Pero este deporte en el que la precisión es tan importante no es el único que practica.