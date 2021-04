Qué es el 'gaining'

Los cánones de belleza del cuerpo tradicionales, que casi siempre impone la publicidad y la moda, no son el objetivo de aquellos que practican el 'gaining'. Todo lo contrario, principalmente reivindican que la belleza es diversa . La idea es no juzgar por el aspecto físico y eliminar la presión por alcanzar un estándar.

Deporte y autoestima

El primer aspecto que desgrana Villamediana es que el deporte no es bueno o malo en sí mismo: “Somos nosotros los que le damos un valor determinado. A veces, cuando no nos dedicamos al deporte profesional, cobra demasiada importancia un objetivo que nos hemos propuesto ”. Puntualiza que “si no llegamos a cumplir ese objetivo, nuestra frustración puede provocar hasta un trastorno psicológico o de la alimentación ”.

Todo se resume en “cómo me valoro y cómo me quiero”, dice la psicóloga. “Si nos valoramos y nos queremos tal como somos y además somos capaces de conseguir retos deportivos, nuestro físico quedará en un segundo plano”.

Retos deportivos alcanzables

La clave está en que dichos objetivos sean alcanzables, realistas y motivantes. A veces decidimos correr una maratón. “¿Si llego al final de la carrera voy a ser mejor que si me retiro a la mitad?, ¿valgo menos si no lo consigo?”, pregunta Villamediana. “Claro que no, tenemos que ser conscientes y estar orgullosos de lo que somos con nuestras limitaciones y en este caso no será relevante lo que hago y cómo lo consigo. Tendremos que aprender a felicitarnos por nuestros pequeños logros terminemos o no la maratón”.