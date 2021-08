Jero García, luces y sombras de un boxeador: "La vida pega más duro"

Jero García acaba de cumplir 51 años y recuerda con detalle aquella primera vez que se dispuso a subir los tres escalones que le conducían al ring. "Al cielo o al infierno" . Se preguntó si era posible tener miedo sin ser cobarde. No hubo respuesta y durante aquellos tres peldaños aún no estaba seguro de si era boxeador . Cuando los bajó, después del último asalto y una vez que la campana señaló el final de los golpes, estaba absolutamente convencido de que lo era.

Por su personalidad, si algo tenía claro era que había que sobreponerse al entorno. "El destino no viene trazado, no está en tu origen. Eres tú quien lo marca", señala. Él lo marcó con el deporte y consiguió además que le llevara a otro extremo que parecería remoto: el éxito y la superación. "La disciplina, el reto, la competición y la propia práctica deportiva me ayudaba a drenar tanta energía y a controlar mi conducta impulsiva. Sin duda, el deporte me salvó la vida". Primero fue el fútbol, pero enseguida pasó a los entrenamientos de full contact, un deporte que respeta la integridad de la persona que lo practica, decisivo para Jero por el gran esfuerzo físico y mental que requiere. Tanto en Kick Boxing como en Full Contact, se alzó campeón de España.