Dicen que a medida que se cumplen años, uno se vuelve cauto y tranquilo. Atrás suelen quedar los años agitados de la juventud, las noches interminables o las locuras espontáneas propias de los que tienen toda la vida por delante. Que la madurez, al fin y al cabo, es sinónimo de prudencia y retiro. Pero cada día constatamos que la edad es solo un número, y que un número no debe determinar lo que debemos o no debemos hacer con nuestra vida. Un buen ejemplo es el alpinista Jordi Tosas (Blanes, Catalunya, 1968), uno de los deportistas de montaña más importantes de nuestro país.

El lunes 5 de abril, Tosas publicó una foto en su perfil de Twitter. En ella aparece colgado de una pared vertical, aparentemente sin cuerdas, en la modalidad de escalada conocida como 'solo integral'. Se trata, simple y llanamente, de subir paredes sin más material que las propias manos, los pies de gato y el casco. "Cincuenta y tres primaveras y seguimos igual de lokos!!!!", escribió en el pie de foto. Un texto que denota su amor incondicional por la naturaleza y el rechazo a los cánones edadistas impuestos por la sociedad. Si el cuerpo lo permite, ¿por qué no continuar haciendo lo que a uno le hace feliz?

El deportista catalán acumula experiencia en distintas labores relacionadas con el mundo del alpinismo. Es guía de alta montaña UIAGM (técnico deportivo superior en alta montaña) y ostenta una academia de montaña, la 'Off Trail Academy', donde oferta cursos de preparación en la distintas disciplinas que rodean al alpinismo.

En 2016, acompañó al corredor y alpinista Kilian Jornet en su ronda de reconocimiento al Everest, el monte más alto del planeta (8.849 metros). Su conocimiento de la región, sus gustos compartidos por el alpinismo ligero y su experiencia en situaciones de riesgo fueron los motivos que le llevaron a acompañar a Jornet en su intentona, una cumbre enmarcada en su proyecto 'Summits of my life'. El documental 'Path to Everest' (2017) recoge muchos momentos de aquel viaje, algunos críticos y agónicos, como las complicaciones que sufrieron en la primera aproximación, perdidos en medio de una terrorífica nube de mal tiempo que impedía la visión y el descenso.