Cuando se habla de futbolistas se piensa en leyendas como Pelé, Maradona , Di Stéfano, Messi o Cristiano Ronaldo, pero poco se recuerda a los protagonistas de grandes historias que, pese a que puedan quedar en el olvido, siempre están ahí, como la de Carlos Henrique Raposo, mejor conocido en el mundo del deporte como Kaiser . Puede que ni siquiera te suene su nombre, pero sin duda fue el gran impostor del fútbol durante sus dos décadas de carrera en el césped, aunque no lo pisó mucho, que digamos.

Originario de Brasil y de familia humilde, parece que concentraba todos los ingredientes para convertirse, al menos, en un jugador de renombre. Nacido en 1963, quería ser futbolista y ganar dinero, aunque el deporte como tal no le importaba, lo que no impidió que llegase a compartir camiseta con grandes futbolistas como Bebeto .

"El problema de Carlos era el balón. Él decía que era delantero, pero era tan completo que nunca marcó y nunca dio una asistencia de gol. Siempre decía estar lesionado . Cuando la pelota estaba a la izquierda, él se iba a la derecha y viceversa. No tenía talento para jugar, pero era muy buena persona. Todo el mundo le quería mucho" , comentó en su día el exfutbolista Ricardo Rocha, con lo que puede resumir muy bien la vida deportiva del Kaiser, que ahora es entrenador personal.

Tal y como relata The Guardian, él siempre lo daba todo en el entrenamiento, pero no se acercaba demasiado al balón, para luego simular una lesión que le impedía jugar, aunque una vez tuvo que saltar al campo y acabó expulsado al encararse con un aficionado de la grada .

¿Cómo pasó por tanto clubes? En un documental dedicado a su vida, 'The greatest footballer never play football' (2018), se cuenta que firmaba contratos cortos con los equipos y así iba pasando de uno a otro realizando el mismo modus operandi, pasar la mayor parte de la temporada en el banquillo por lesión cobrando su sueldo. "Tenía un dentista amigo que me daba un certificado médico con algún problema físico", llegó a decir.