Martín Giacchetta, entrenador personal, sobre el bueno modo de cuidarse: "Muchos que van al gimnasio son sedentarios"

Martín Giacchetta, el entrenador de las estrellas, ha charlado junto a Jesús Vázquez en 'El método Vázquez by Fitbit'

El entrenador ha dado su opinión sobre los retoques estéticos y lo que es verdaderamente mantener una vida activa

También le ha contado al presentador como vivió el accidente que sufrió junto a Dani Rovira

A Martín Giacchetta se lo conoce mejor como el entrenador de las estrellas que por su propio nombre. Por sus manos han pasado celebrities como el chef Alberto Chicote, Guti, Alex González, David Bustamante, Paula Echevarría o Dani Rovira, con quien sufrió un accidente. El entrenador ha charlado con Jesús Vázquez en 'El método Vázquez by Fitbit' en Mtmad sobre aquel suceso que vivió con Rovira hasta su perspectiva sobre los peligros del sedentarismo o su opinión sobre los retoques estéticos.

¿Qué significa tener una vida activa?

"Conozco muchos sedentarios que van todos los días al gimnasio", le ha dicho a Jesús Vázquez el entrenador ante su atónita mirada, pero Giacchetta se ha explicado. "Entrenan un poquito y luego están todo el día sentados trabajando y luego se suben al coche", y eso no es mantener una vida activa. Al contrario, cuenta que sí conoce a mucha gente que está en forma porque, en sus palabras, "tiene en su mente ser activo".

"El mundo es un gimnasio cuando uno se lo toma como tal", ha contado, pues no es necesario ir al gimnasio una hora diaria para mantenerse en forma, también vale usar las escaleras y no el ascensor o ir de un lugar a otro caminando y no en coche para combatir el sedentarismo. Incluso podemos hacer actividades como ver series mientras estamos en la bici estática o "hablar por teléfono mientras caminamos" sin tener que estar sentados, todo es cuestión de cambiar el chip.

Giacchetta ha reflexionado también sobre los retoques estéticos, de los que dice no estar en contra, aunque nunca se ha hecho uno, "me dicen Brad Pitt por la calle", bromea junto al presentador. "Entiendo que alguien quiera mejorar su estética, pero no nos volvamos locos. Lo lindo es conocer al alma, la esencia de esa persona. Yo soy más partidario de lo natural", ha opinado.

"Quiero llegar muy vivo al día de mi muerte"

Junto a Vázquez también ha recordado el episodio que vivió en 2019 mientras grababa un documental con Dani Rovira. Cuando lo estaban filmando yendo en bicicleta, un coche atropelló al entrenador porque el conductor iba con el móvil. Tras unos meses del accidente, un día se despertó y le habían detectado una triple fractura craneal por la que tuvieron que inducirle en un coma.

"La fractura de cráneo se genera en mi casa. Tenía un edema cerebral que estaba ahí y se manifiesta con una crisis epiléptica que hace que cuando me caigo me rompo y luego, me sigo rompiendo", relata ante la mirada de Jesús Vázquez. Pero Giacchetta saca lo positivo de la toda esa dura experiencia, "me enseñó mucho sobre la vida".