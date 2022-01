Hay pocos personajes en la historia del deporte estadounidense tan controvertidos como Mike Tyson (55 años). El expúgil norteamericano, una de las grandes leyendas del boxeo a nivel mundial, ha sido un contenedor constante de polémicas, esperpento e incomprensión. Suele ocurrir con aquellos que, además de ser grandes deportistas, son auténticos personajes: los triunfos y los grandes momentos deportivos terminan opacados por la magnitud de las anécdotas y los momentos más extraños. Y con Mike Tyson no iba a ser diferente, porque pocos han polemizado tanto fuera de su actividad profesional.

Hasta allí acudió un equipo periodístico de la red Sistema Brasileño de Televisión (SBT), que comenzó a invadir su privacidad grabándole . Según parece, el púgil pidió 'amablemente' en reiteradas ocasiones que cesaran en su actividad, pero los periodistas hicieron caso omiso. Aquello no debió hacerle gracia a Tyson, un fornido mastodonte de 1,78 y unos 100 kilogramos de puro músculo, mala leche y temperamento inestable. Al comprobar que no le hacían caso, procedió a encargarse él mismo de solventar la situación.

El excampeón mundial de los pesos pesados agredió al camarógrafo, el brasileño Carlos Melo, y según parece destruyó el material audiovisual que habían conseguido para cerciorarse de que lo que fuera que estuviera haciendo en la discoteca no salía a la luz. No son elucubraciones sobre lo que pudo pasar; en un teletipo sobre lo acontecido, la agencia EFE recoge el testimonio de Melo, quien aseguró ante la policía que Tyson "le arrebató la cámara para intentar retirar la película y que, como no lo consiguió, lo golpeó en la cabeza con el equipo y luego arrojó la filmadora al suelo, con lo que quedó destruida".