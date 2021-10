Pau Gasol anuncia su retirada: sus negocios más allá del baloncesto

Se va una leyenda. El jugador de baloncesto más importante de la historia de España. Pau Gasol ha anunciado esta misma tarde que se retira de las canchas después de 23 años de carrera . A sus 41 años y después de marcar una época en la NBA, el ex ala-pívot de franquicias tan importantes como Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies o San Antonio Spurs ha decidido dar por terminada su actividad profesional deportiva y centrarse en otros proyectos de cara a la madurez.

"Sopesándolo todo, estoy aquí para comunicaros que me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión muy difícil después de tantísimos años, es una decisión meditada y hay que cambiar un poco de marcha y saber disfrutar. Una de las cosas que quería era acabar jugando y disfrutando, no en una lesión, con muletas. Estoy muy agradecido para los que habéis contribuido a que sea una realidad", ha explicado Gasol en una rueda de prensa convocada ex profeso desde el Liceo de Barcelona.