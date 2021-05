En este primer encuentro, como no podía ser de otra forma, ha reinado el buen rollo. El entrenador ha medido y ha pesado al artista, de 59 años, que cuenta con una lesión de espalda. Aunque eso podría dificultar la transformación que ambos quieren obtener, Perujo ha explicado a Pablo todo lo que hay que hacer: qué comer, los mejores ejercicios, cómo hacerlos y con qué frecuencia. Y, claro, aunque a Pablo se le atraganten las abdominales o las sentadillas, "ganas de presumir cuerpazo en V este verano no me faltan".