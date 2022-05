Son las once y media de la mañana de un domingo de finales de abril y la fila de coches en el acceso al hipódromo de La Zarzuela, en Madrid, colapsa el carril derecho de la A-6. Sus ocupantes acuden a esa gran extensión verde a ver caballos correr. También, a tomar el aperitivo al sol (si no está nublado), dejar que los niños se desfoguen en el césped y puede que ganar un dinerillo con las apuestas; aunque quizá eso es lo de menos. La escena se repite también en abril, pero los viernes, en San Sebastián. Muchos visitantes son ocasionales en busca de un plan original de fin de semana ; otros son asiduos, verdaderos apasionados del turf (que es como se denomina este deporte) , algunos de los cuales poseen, además, sus propios equinos. Una opción cada vez más al alcance de cualquiera.

¿Cómo se pasa de ser mero espectador a propietario de un caballo de carreras? “Yo tendría siete años y un día en el hipódromo le tiré de la chaqueta a mi padre y le dije: ‘Papá, algún día tendremos un caballo, ¿no?’. Me miró con incredulidad, como diciendo: ‘Hijo mío, eso es imposible’. Eso me dejó marcado. Me preguntaba: ‘¿Eso de tener un caballo es imposible?’. Si te propones una serie de objetivos en la vida y la suerte te va acompañando, los vas consiguiendo”. Cumplió su sueño en 2012, cuando compró su primer caballo con su padre y su hermano. Fundó entonces la Cuadra India, bautizada así en honor de otra pasión familiar, el Atlético de Madrid. Los jockeys que montan sus caballos visten chaquetilla rojiblanca.