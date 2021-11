Parecen excluyentes, pero los que lo practican han conseguido que su unión ya sea algo natural. Es el Chess Boxing , una disciplina que aúna la fuerza y el tacticismo del boxeo y la estrategia del ajedrez. Se trata de un deporte incipiente, todavía no profesional , aunque en los últimos tiempos está llamando la atención de los más curiosos. Una de sus grandes estrellas es Jonathan Rodríguez , el único español que ha competido en un mundial del que, a su vez, quedó subcampeón en el año 2013. Hablamos con él para que nos desentrañe esta práctica, llamada a ser una de las propuestas más interesantes del mundo del deporte.

"Como deporte es una pasada. Es complicado; manejas dos disciplinas y debes llevar el control de las pulsaciones, tienes que bajarlas. La idea es buena, estás aturdido y afecta para ambos lados. Lo notas y lo sientes; tienes que sobreponerte. Es muy curioso, has de recuperarte en marcha" , nos explica el chessboxeador por teléfono desde León, el lugar en el que nació y donde regenta el gimnasio 1664 Fight Club, lugar en el que entrena y desarrolla, a su vez, esta práctica.

Sin embargo, el Chess Boxing todavía no es un deporte profesional y su difusión todavía no ha alcanzado audiencias masivas, pese a que cuenta con 13 años de historia global y 12 en nuestro país. En el año 2009, la federación española comenzó a buscar licencias federativas de boxeadores que supiesen jugar al ajedrez. Hubo un intento de oficializarla y se realizaron distintos campeonatos del mundo en ciudades como Berlín o Moscú, pero aquel primer empuje hace más de una década no terminó de cuajar las aspiraciones de un deporte que venía para innovar en ambas disciplinas.