No cabe duda de que la pandemia del coronavirus ha cambiado nuestra relación con el deporte. Después de meses de confinamiento, son muchos los que han decidido darse de baja en el gimnasio para montar su propio espacio de entrenamiento en casa y disfrutar de los beneficios de llevar una vida activa con todas las comodidades del hogar.

Gracias a este método, la influencer consiguió perder catorce kilos, sentirse a gusto consigo misma y atractiva y cogerle el gusto a hacer ejercicio. “El gimnasio solía intimidarme y no me motivaba a ir, pero ahora voy, hago este ejercicio y me siento genial”, afirma ella misma en el video en el que explica el entrenamiento. “Esto es todo lo que hago”.