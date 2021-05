Con la vida que llevamos, cada vez es más difícil encontrar una rutina de entrenamiento adecuada, sobre todo si trabajamos. Un horario de oficina nos deja sin tiempo ni ganas de ir al gimnasio, y si encima en nuestro trabajo tenemos que hacer viajes laborales de manera reiterada, es sencillamente imposible. Las bandas de resistencia están teniendo un gran momento en el mundo del fitness, ahora puedes verlas en todos los gimnasios y no hay un solo influencer o entrenador que no tenga al menos una rutina que las use, pero ¿debes cambiar tus pesas por unas cuantas ligas elásticas?