Mucho más que un evento deportivo, la Super Bowl es uno de los acontecimientos más esperados del año, especialmente en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo. La edición de 2022 tiene lugar este domingo 13 de febrero en el SoFi Stadium, en Inglewood (California), pero más allá del interés que suscita entre amantes y curiosos del fútbol americano está la expectación que despierta el show del descanso , uno de los grandes momentos del año para la industria musical, siempre copado por sus estrellas más rutilantes. La Super Bowl es, por tanto, un evento que mueve mucho dinero y genera grandes ingresos, pero quizás sus protagonistas no ganan tanto como podríamos imaginar.

Estas cifras pueden no parecer mucho, teniendo en cuenta los salarios de la competición y las cifras que genera el evento, pero comparativamente es bastante más de lo que ganaban los campeones de la Super Bowl a finales de los años 70, por ejemplo. Ajustando la inflación, un campeón de la NFL en 1978 ganaría 72.000 dólares actuales (60.100 euros).

Más sorprendente es lo que ingresan las superestrellas musicales por intervenir en el entretiempo. Teniendo en cuenta el calibre de los nombres que han participado históricamente en el evento (Michael Jackson, U2, Enrique Iglesias, The Rolling Stones, Britney Spears, Shakira, Jennifer López o The Weeknd el año pasado), podríamos pensar que ganan millones de dólares por su actuación, pero la realidad es que no se les paga por ello, más allá de sus gastos de viaje. La publicidad que reciben ya es recompensa suficiente.