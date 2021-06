Sylvester Stallone anima desde su cuenta de Instagram a hacer ejercicio "tengas la edad que tengas"

El actor reconoce que ni para él es ya fácil ir al gimnasio a sus 74 años, pero que "merece la pena"

El deporte ha sido uno de sus compañeros desde joven, siempre metido en el gimnasio

El cine de acción es muy sacrificado y la forma física de los actores es clave para poder meterse en la piel de los personajes, problema que muchos intérpretes no tienen, ni siquiera al sumar años a su espalda, como el caso de Sylvester Stallone. El actor, a sus 74 años, aunque el próximo mes cumplirá los 75, no se aleja del gimnasio para nada y continúa entrenando sus músculos para estar en la mejor forma posible y no distanciarse de Rocky o Rambo, personajes con los que el público más le identifica.

La edad no es un problema para él, por eso ha querido enviar un mensaje desde su cuenta de Instagram para animar a sus seguidores a retarse cada día y que la edad no sea un problema para mantenerse en forma. Por eso mismo ha colgado un selfie desde su gimnasio en el que, a pesar de tener cara de pocos amigos, ha dejado un comentario a sus fans: "Tengas la edad que tengas deberías intentar ir a por ello o te arrepentirás. He descubierto que todo lo que venga de forma sencilla no suele merecer la pena".

Así, rodeado de sacos de boxeo y otros materiales de entrenamiento, el actor ha querido lanzar ese mensaje de que ni siquiera para él es fácil entrenar cada día para seguir en forma, pero lo que tiene claro y quiere transmitir es que nada llega solo y todo requiere cierto sacrificio, también el entrenamiento.

Siempre entrenando

Desde su llegada a la gran pantalla en la década de los 70 no ha dejado de aparecer en cintas de acción, protagonizando hasta el momento dos de las grandes salas del género: Rocky y Rambo. Aunque ya no se deja ver tanto, lo cierto es que siempre ha sido muy recurrente el cómo mostraba sus entrenamientos para poder ponerse en la piel de sus personajes.

Entre los ejercicios que ha dejado ver en más de una ocasión a través de sus redes sociales están los abdominales acompañados de pelotas que debe lanzar, y eso con más de 70 años, normal que lo primero que le salga por la boca sea un "lo odio". Pero ese no es su único ejercicio, pues también recurre a las dominadas o a los impresionantes ejercicios de brazos en los que a saber qué cantidad de peso levanta para tener esa cara de sufrimiento.

Deportista desde joven

Pero claro, su buen estado de forma puede tener mucho que ver con que desde su juventud el deporte y el gimnasio han formado parte de su vida. Hace unos meses Stallone compartía una fotografía de cómo entrenaba cuando tenía solo 19 años, demostrando que con el paso del tiempo ha conseguido mantener perfectamente su forma física.

"Un buen amigo me envía está foto antigua de cuando tenía 19 años. Es curioso que cuando no podía ir al gimnasio levantaba cualquier cosa con tal de hacer ejercicio", comentaba desde su Instagram. ¿Y cómo es esa foto? Pues desperdicio no tiene ninguno, ya que vemos a un jovencísimo Stallone levantando con los brazos a un hombre sobre su cabeza y sin que parezca que esté haciendo sobre esfuerzo alguno. Y 10 años después de esa foto, saltó a la fama con la primera cinta de Rocky.

Trabajando en la reedición de 'Rocky IV'

El actor nunca se ha contentado solo con la interpretación y también ha sido director, como de la cuarta entrega de Rocky, que pronto veremos con un nuevo montaje. "Siempre puedes volver atrás y ver una película que hiciste hace 50 años y decir: 'Tengo que volver a editar esto'", contaba hace un tiempo. Así, se ha embarcado en una reedición de Rocky IV que ahora llevará el título de Rocky vs. Drago – The Ultimate Director’s Cut, que ya tendríamos que haber visto pero, ya lo sabemos, la pandemia ha trastocado muchos planes.

Este nuevo metraje ha eliminado escenas y ha añadido otras que inicialmente fueron descartadas, por lo que los fans podrán disfrutar de una nueva versión totalmente renovada de la cinta de 1985, además de ser una de las más exitosas de la saga. ¿Cuándo la veremos? Pues parece que pronto, pues hace unos días subía a sus redes el cartel de la reedición, que quiere estrenar en Filadelfia.