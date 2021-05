Sale a la luz la última conversación entre Michael Jordan y Kobe Bryant: "Espero que nos pongamos al día pronto"

Durante la charla, Jordan admitió que la idea de tener que mantener la compostura durante el homenaje le estaba carcomiendo, porque es difícil que los sentimientos no afloren cuando se recuerda a un ser querido que ya no está. "Al principio pensaba que iba a estar un poco nervioso por eso, pero luego me di cuenta de que no iba a estarlo por mostrar mis emociones por alguien a quien amaba absolutamente. Ese es mi lado humano: la gente tiende a olvidar que tengo uno", reconoció ante MacMullan. A fin de cuentas, nadie es inconmovible; ni siquiera el gigante Jordan.