¿Te has planteado empezar a correr? Perder peso, mantenerse en forma o simplemente superarse a si mismo están entre los objetivos de quienes deciden darle una oportunidad al running. Pero, ojo, que no es cuestión de calzarte unas zapatillas y echar a correr a lo loco (de hecho, puede ser perjudicial y hacerte abandonar); detrás hay un proceso que podría no convertirte en el próximo Usain Bolt, pero sí llevarte a una media maratón o, quién sabe, a una maratón.